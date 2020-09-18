شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو الشارقة يطلق 3 أيام من التخفيضات الكبرى على الإلكترونيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاق معرض «إكسبو للإلكترونيات» بأسعار تصل إلى سعر المصنع أدوات إلكترونية تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية العالمية تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية لسلامة العارضين والزوار الشارقة: ”الخليج 365” انطلقت (الخميس) في مركز إكسبو الشارقة، ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى على الإلكترونيات، في معرض «إكسبو للإلكترونيات»، وذلك بعد أن استأنف المركز باكورة فعالياته مع استكمال كافة استعداداته، تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لإعادة عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الإمارة، مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المطبقة، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد الاتحادية منها والمحلية. ويقدم معرض «إكسبو للإلكترونيات» الذي يفتتح أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى السابعة مساء تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة، بخصومات كبيرة منها ما يصل إلى سعر المصنع، كما يضم باقة واسعة من كبرى العلامات التجارية في قطاع الإلكترونيات مثل سامسونج، وفوجي، وإيفولي، وجنراك إلكتريك، وستار سات، وهوستون، وبومباني، وغيرها الكثير من العلامات العالمية. تعزيز حركة المبيعات وأكد مركز إكسبو الشارقة أن المعرض يعد فرصة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، لتعزيز حركة المبيعات بعد تأثرها بجائحة كوفيد-19، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز حضور الشركات العارضة في الإمارة، وتلبية احتياجات المستهلكين، كما يشكل المعرض الوجهة الأمثل للعائلات الراغبة بإعادة تجديد أدواتهم المنزلية من خلال أحدث التقنيات الإلكترونية التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية العالمية وبأسعار تنافسية لا تتوافر في أي مكان آخر، بالإضافة إلى الاستفادة من المفاهيم المبتكرة والأفكار والنصائح المميزة من نخبة خبراء قطاع الإلكترونيات. أقصى الإجراءات الاحترازية ودعا مركز إكسبو الشارقة إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها، مؤكداً تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حرصاً على سلامة الزوار والعارضين، والتي تشتمل على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم وضمان الالتزام باستخدامها طوال الوقت.