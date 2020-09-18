شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 96424 إصابة جديدة بـ«كورورنا».. والإجمالي 5.2 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند سجلت 96424 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك مجمل إصاباتها إلى 5.2 مليون.
وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس/ آب، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.
والوفيات في الهند جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا منخفضة نسبياً، إذ يبلغ معدلها 1.62 في المئة.
وقالت وزارة الصحة الاتحادية الجمعة إن 1174 شخصاً لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84372.
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