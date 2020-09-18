حرس المنشآت النفطية في ليبيا يأذن بإنتاج وتصدير النفط

بنغازي- سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "إلى جميع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، يؤذن للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملية الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني أعتبارًا من تاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2020".
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وقال حفتر في كلمة متلفزة، اليوم الجمعة، إنه "باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، استجابة لحاجة المواطنين الملحة".
وأوضح أن "ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير".
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