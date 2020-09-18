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وعاد اللاجئون عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة اللاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.
وبحسب المركز، لم تسجل عودة نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من 400 لاجئ سوري إلى الوطن خلال الــ24 الساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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