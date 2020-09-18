شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكي يفضح الحمدين بسجل قطر الحافل بالعمل مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح مسئول بالخارجية الأمريكية إمارة قطر وعلاقتها الممتدة مع إسرائيل، في وقت تهاجم فيه الدوحة وإعلامها المشبوه الخطوة التي أقدمت عليها كل من الإمارات والبحرين، بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مقابل وقف الأخيرة نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن نائب مساعد وزير الخارجية تيم ليندركينج فى اتصال مع الصحفيين، إن قطر لديها سجل حافل من العمل مع إسرائيل نعتقد أنه سيقودها فى نهاية المطاف إلى اتفاق أوسع مع الإسرائيليين.

وأضاف قائلا: نعتقد أن هناك الكثير لنبنى عليه، فكل دولة ستتحرك بوتيرتها الخاصة فى التطبيع، وفقا لمعاييرها الخاصة، لكننا نتوق لحدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.

وكانت مساعدة وزير الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت هذا الأسبوع إن قطر لن تنضم إلى البحرين والإمارات فى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لحين حل صراعها مع الفلسطينيين، في تصريح لا يعكس حجم علاقات الدوحة وتل أبيب.