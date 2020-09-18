شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أكثر من 730 ألف شخص فى السودان تأثروا بالفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان "أوتشا"، أن السودان يواصل مواجهة أسوأ فيضانات منذ عقود، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المتضررين بشكل خطير تجاوز 730 ألفا، وذكر مكتب "أوتشا" في السودان، في تقرير، اليوم الجمعة أن الفيضانات والسيول في السودان، تضرر منها أو دمرت أكثر من 146 ألف منزل، مما أجبر الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى الأقارب أو في المباني العامة، بما في ذلك المدارس.