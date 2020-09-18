وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الخميس، أن الصورة التي تم تداولها لنتنياهو وهو نائم على أرضية الطائرة في طريق عودته من واشنطن بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين، صحيحة.
واستنكرت القناة ردود فعل البعض من نفي وجود مثل هذه الصورة لنتنياهو، خاصة بعدما رفض أن يستقل طائرة خاصة للعاصمة الأمريكية، واشنطن، لتوقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين، وأراد السفر مع البعثة الإسرائيلية ككل.
وشارك الصورة بعض الصحفيين الإسرائيليين المرافقين للوفد الإسرائيلي إلى واشنطن. فيما تشير الصورة إلى استلقاء نتنياهو على أرضية الطائرة واضعا نظارته القراءة على ظهر كتاب مفتوح.
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك من يشكك في صحة الصورة، وينفي صحتها.
ويذكر أنه أثيرت عاصفة ضد نتنياهو قبيل سفره برفقة زوجته سارة إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين، إذ كان من المفترض أن يستقل طائرة خاصة، ولكن أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه عدل عن فكرته، واستقل طائرة البعثة الإسرائيلية.
ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تثير جدلا واستكارا في إسرائيل... ماذا فعل نتنياهو داخل الطائرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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