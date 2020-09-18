استئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" بشأن الأسرى

ووجه غريفيث، عبر حسابه على "تويتر"، رسالة إلى الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، قائلا: "اختتموا النقاش، اطلقوا المعتقلين بسرعة وأريحوا ألوف العائلات اليمنية".

​وشكر المبعوث الأممي سويسرا على الاستضافة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على المشاركة في ترؤس الاجتماع.

من جهتها، رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله".

وقالت اللجنة، عبر حساب بعثتها في اليمن، على "تويتر": ‏"يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع. نرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين".

وأكدت اللجنة "الاستعداد لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وفقاً لدورها كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم".