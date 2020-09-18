شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يرجع فشل المبادرات السابقة إلى تركيزها على السلطة دون اهتمام بالليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إن كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا للحل فشلت، مشيراً إلى أن المبادرات التي قدمت سابقا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي. وتابع حفتر، خلال كلمة له، أنه سيتم استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

فيما قال الجيش الليبى إن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، يريد حلا للأزمة الليبية دون وصاية خارجية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق كشف المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، عن هوية زوجة أمير تنظيم داعش الجديد في ليبيا، مؤكدا أنها سيدة مصرية تدعى نجلاء محمود عفيفي حسين وزوجها الداعشى يدعى "أبو عبد الله الليبى" لديها أبناء من زوجها السابق مسجون التابع لتنظيم بيت المقدس، وهو سجين في مصر مع أبنائها مصطفى وعبد الله.

وأكد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى له تصفية داعشى مصرى يدعى "محمد ماهر عبد اللطيف حسن الشعراوى" من مواليد عام 1991م.