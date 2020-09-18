شكرا لقرائتكم خبر عن طرفا النزاع اليمني يجريان محادثات بشأن إطلاق سراح السجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طرفا النزاع في اليمن اليوم الجمعة اجتماعا جديدا بشأن اتفاق لتبادل السجناء تدعمه الأمم المتحدة، قال مارتن جريفيث مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى اليمن إنه يأمل أن يسفر عن إطلاق سراح المعتقلين على وجه السرعة.

وكتب جريفيث على تويتر "بدأ اليوم اجتماع لجنة السجناء والمعتقلين في اليمن، أنا ممتن لسويسرا لاستضافتها (الاجتماع) وللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشارك في رئاسته".

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وأضاف "رسالتي للطرفين هي انتهوا من المناقشات وأطلقوا سراح المعتقلين سريعا وخففوا من معاناة آلاف الأسر اليمنية".

والاجتماع هو الرابع بين حركة الحوثي اليمنية والحكومة التي تدعمها السعودية واللذين اتفقا على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين في محادثات أجريت في نهاية 2018 في ستوكهولم.