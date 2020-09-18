شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأوبئة الأردنية تقلل من خطورة نقل الكلاب لكورونا إلى الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قللت لجنة الأوبئة الأردنية، اليوم الجمعة، من خطورة إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا المستجد والمسبب لـ"كوفيد -19"، على الإنسان، وذلك بعد تسجيل إصابة كلب بكورونا في الأردن.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة في الأردن، نذير عبيدات إن "إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا لا تعتبر مصدرا كبيرا وسببا مهما في انتقال العدوى إلى الإنسان".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن عبيدات قوله إن "إصابة الحيوانات ممكنة وصدرت تقارير بهذا الخصوص سابقاً من بعض الدول".

ونصح عبيدات بعدم القيام بـ"إجراءات فحوصات فيروس كورونا على نطاق واسع للحيوانات التي تعاني من أعراض الأمراض في الجهاز التنفسي، وأنه في حال تم ذلك يكون الفحص وأخذ المسحات التشخيصية من هذه الحيوانات هو مسؤولية الأطباء البيطرين مع التأكيد على ضرورة أخذ احتياطات السلامة والوقاية."