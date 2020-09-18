ماكرون يؤكد ضرورة تشكيل حكومة جديدة بلبنان فى أقرب وقت ممكن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة تحدث فيه عن ضرورة المضي في جهود تشكيل حكومة لإخراج لبنان من أزمته الحالية، وذلك بعد أن وصلت العملية إلى طريق مسدود بسبب خلافات الطوائف حول تولي الحقائب الوزارية الرئيسية. وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر "الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومى وضرورة الاستمرار فى المساعى لتأمين ولادة الحكومة فى أقرب وقت ممكن".

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