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مبعوث الأمم المتحدة لليمن يحث طرفى الصراع على إطلاق سراح الأسرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يحث طرفي الصراع على إطلاق سراح الأسرى بشكل عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المدنيين.

كان وزير الإعلام اليمني معمر الاريانى، قد اتهم مليشيا الحوثي بمواصلة العمل على تقويض جهود إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتقوم بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة (إيرانية الصنع) على الأحياء المدنية في مدينة مارب وكذلك على المملكة العربية غير أبهة بحياة المدنيين؛ الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي دعم الحكومة الشرعية والتحالف لاستعادة الدولة وإنقاذ الشعب اليمني وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع ربوع الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء الارياني الذي عقده أمس الخميس مع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق.

 

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