شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يبحث مع ميشال عون مسار تشكيل الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره اللبناني مسار تشكيل الحكومة اللبنانية ويطالب بتأمين تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن. وكان قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، فى كلمة مقتضبة الخميس، إنه عرض على رئيس الجمهورية الصعوبات التى تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف أديب: "ليس لدينا طرفا فى الوقت وأعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة مهمة صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه معه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والانتظار قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة ونتأمل خيرًا.
وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة والشروع فى تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أزمة مالية واقتصادية طاحنة. لكن موعدا نهائيا تم الاتفاق عليه مع باريس مر يوم الثلاثاء دون إحراز تقدم.
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