برنامج الغذاء يقدم مساعداتٍ طارئةً لـ 160 ألف سودانى بسبب الفيضانات



وأشار البيان إلى أن البرنامج قدم مساعدات غذائية طارئة إلى 7 آلاف و200 شخص، كما أن العمل جارٍ على توزيع المساعدات إلى 40 ألف آخرين، ضمن الجولة الأولى من المساعدات.

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وقال مدير البرنامج في السودان حميد نورو: إن الأمطار والفيضانات أتت بصورة أسوأ من المتوقع ، الأمر الذي تسبب في حدوث كارثة وطنية، حيث فقد الكثيرون منازلهم وأراضيَهم الزراعية ومدارسهم وأحباءهم، وبعض هؤلاء المتضررين فقدوا كل شيء".



وأضاف: "يعمل برنامج الأغذية العالمي بلا كللٍ مع حكومة السودان والشركاء لإيصال المساعدات الغذائية إلى المتضررين، ومع تضافر الجهود، نحاول زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم يوميًا".