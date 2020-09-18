شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الإرهابي رئيس شبكة الجزيرة القطرية ورأس الفساد في دبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حسين، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية،ON، تقريرًا عن رئيس شبكة الجزيرة الذراع الإعلامي للنظام القطري وأحد مؤسسي "الجزيرة".

ويكشف التقرير الدور الخبيث لحمد بن ثامر، المسؤول الأول عن قناة الجزيرة، موضحة أن دور خبيث تلعبه قناة الجزيرة القطرية، لمواصلة حملة الأكاذيب وبث السموم فى مصر والمنطقة من أجل تحقيق أهدافهم التى يسعون إليها من خلال التحريض المستمر الذى تقوده هذه القناة القطرية وصفحاتها الإلكترونية.

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كما تناول الفيديو الدور الإرهابى الذى تلعبه قطر ونظام تميم فى المنطقة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة يقودهم مسئولين قطريين، وعلى رأسهم حمد بن ثامر بن محمد آل ثانى، وهو من الشخصيات البارزة فى المجال الإعلامى، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، والذى يعد الذراع الإعلامى للنظام القطري.

وأوضح الفيديو أن حمد بن ثامر أهم الجواسيس القطرية فى العالم، بعدما أثبت للنظام القطرى براعته فى تنفيذ خططه الإعلامية الهدامة، التى تبث السموم بطريقة عالية من الحرفية والإتقان، وهو من عمل على ظهور الجماعات الإرهابية عبر شاشة الجزيرة، وأنه يعد الرجل الأهم لدى النظام فى ملف الإعلام ولديه العديد من الأسرار فى الكواليس الخفية والقذرة التى تنفذها منابر الدوحة الهدامة.