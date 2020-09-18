شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع يستنكر مطالبة حزب الله باختيار وزير المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السياسي اللبناني، سمير جعجع، اليوم الجمعة، إن مطالبة جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته "في الصميم".
وقال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب أمس الخميس إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة بعدما أثار تعثر الجهود حتى الآن شكوكا بشأن آفاق المبادرة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع يستنكر مطالبة حزب الله باختيار وزير المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.