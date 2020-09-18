شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع يستنكر مطالبة حزب الله باختيار وزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السياسي اللبناني، سمير جعجع، اليوم الجمعة، إن مطالبة جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته "في الصميم".

وقال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب أمس الخميس إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة بعدما أثار تعثر الجهود حتى الآن شكوكا بشأن آفاق المبادرة الفرنسية.