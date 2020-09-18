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الجزائر تخطر المتعاملين بتخفيف بعض قواعد إصابة القمح بالآفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الجمعة إن الديوان المهني الجزائري للحبوب أبلغ متعاملين بأنه سيخفف المواصفات الخاصة بإصابة القمح بالآفات مما يسمح عمليا بعرض قمح منطقة البحر الأسود في عطاءات تطلب درجات أعلى من البروتين.

 

وقال متعاملون إنهم تلقوا بنودا معدلة للمناقصات من الديوان تقول إنه سيرفع مستوى السماح للقمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة إلى 0.5 بالمئة إصابة حشرية في مناقصات الشراء.

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وسيظل معيار الجزائر للإصابات الحشرية للقمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 11 بالمئة عند 0.1 بالمئة وهو مستوى لا يستطيع عادة الموردون من روسيا وبقية البحر الأسود تلبيته في المعتاد.

 

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