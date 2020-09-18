بالانفوجراف.. «وقاية» يحدد الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة لإنقاص الوزن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حدد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة لإذابة الدهون وإنقاص الوزن.
وأوضح “وقاية” في إنفوجراف نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه يفضل ممارسة التمارين في فترة الصباح لمن يرغب في حرق نسبة أكبر من الدهون أو المحافظة على مستوى السكر في الدم.
وأضاف أنه يفُضل كذلك الانتظار من ساعتين إلى 3 ساعات بعد تناول وجبة دسمة قبل ممارسة الرياضة.
وشدد المركز على ضرورة تجنب ممارسة الرياضة بالخارج خلال الفترة من الساعة 10 إلى 4 عصراً، وذلك لأن أشعة الشمس تكون في أكثر حالاتها خطورة.
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