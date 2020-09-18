شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان بقوة 4.1 في الخليج العربي دون تأثير على الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: الخليج

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الجمعة، عن تسجيل هزتين أرضيتين في الخليج العربي، وأكد أن الهزتين غير محسوستين في الدولة، وليس لهما أي تأثير في أي من المناطق.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد» سجلت هزة بقوة 4.1 درجة ـ ريختر في الخليج العربي الساعة 08:14، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتم تسجيل هزة أخرى رصدتها محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بقوة 4.1 درجة - ريختر في الخليج العربي، وبعمق 10 كم، الساعة 08:25، بتوقيت الإمارات.

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