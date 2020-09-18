شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مصابي كورونا بالمستشفيات البريطانية يتضاعف كل 8 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل ثمانية أيام؛ لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم فرض إجراءات عزل عام جديدة الشهر المقبل.
ولدى سؤاله عدة مرات من تلفزيون سكاي نيوز حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية الشهر المقبل، قال هانكوك: إن الإغلاق هو الملاذ الأخير؛ لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم؛ لمواجهة الفيروس.
وأضاف: «عدد المصابين في المستشفيات يتضاعف كل ثمانية أيام أو نحو ذلك... سنفعل ما يلزم للمحافظة على سلامة الناس... نبقي هذه الأمور قيد المراجعة».
ولدى سؤاله عن احتمال تطبيق الإغلاق الشامل لمرة ثانية قال: «لا يمكنني الإجابة الآن».
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