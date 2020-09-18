لأول مرة.. التشيك تسجل أكثر من 3000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسارعت الإصابات الجديدة بكوفيد -19 في جمهورية التشيك؛ حيث سجلت أكثر من 3000 حالة في يوم واحد لأول مرة الجمعة؛ وذلك بعد يوم من تجاوز الإصابات اليومية حاجز الألفين للمرة الأولى.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة واحداً من أكبر الارتفاعات في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا؛ حيث تجاوز عدد الحالات اليومية 1000 حالة لأول مرة في سبتمبر/أيلول.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الصادرة، الجمعة، رصدت البلاد 3130 حالة جديدة، الخميس، ارتفاعاً من 2137 في اليوم السابق. ويبلغ إجمالي الإصابات في التشيك 44155.