شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل نحو 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا و134 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، الجمعة، عن تسجيل 5905 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و91186، وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.

وقالت السلطات: إن 134 مريضاً توفوا؛ من جرّاء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19195.

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