مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الجمعة، إن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخر بعد أن أطلق مسلحون أكراد صواريخ على قاعدة عسكرية في شمال العراق.

وتشن تركيا هجمات متكررة على مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوبها الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية، وفي شمال العراق حيث اتخذ الحزب المنطقة معقلاً. وفي يونيو/ حزيران، بدأت أنقرة هجوماً برياً جديداً في عملية أسمتها (مخلب النمر) وشهدت توغلاً أعمق في العراق.

وحزب العمال الكردستاني مصنف جماعة إرهابية من جانب تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984 في صراع تركز في جنوب شرقي تركيا، وأسفر عن مقتل ما يربو على 40 ألفاً.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الداخلية إن العمليات داخل تركيا منذ 13 يوليو/ تموز أسفرت عن قتل 71 من مسلحي حزب العمال الكردستاني واعتقال 38 ممن وصفتهم بأنهم متواطئين معهم.