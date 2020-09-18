شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 3257 إصابة و47 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الجمعة، عن رصد 3257 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لتسجل بذلك ما يربو على ثلاثة آلاف إصابة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقالت الوزارة في نشرتها: إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 279526 إصابة معظمها في العاصمة فيما زادت الوفيات 47 شخصاً لتصل الحصيلة إلى 4830.

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