شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة العالم لأندية الكرة الطائرة بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن إلغاء بطولة العالم لأندية اللعبة هذا العام في ظل استمرار تأثيرات أزمة كوفيد-19 الصحية حول العالم.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: «الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ملتزم بتأمين صحة وسلامة الأسرة الدولية للكرة الطائرة».

وأضاف: «وفي ظل استمرار جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، والغموض الناجم عن ذلك فيما يتعلق بالسفر والحضور الجماهيري؛ قرر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عدم إقامة نسخة 2020 من البطولة».

وأكد الاتحاد الدولي للعبة أنه سيفتح الباب أمام عروض استضافة نسخة 2021 من البطولة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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