اندلاع حريق ضخم بمستودع للأخشاب في السعودية... صور

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة تبوك الرائد عبد العزيز الشمري، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً مساء أمس الخمیس عن حريق اندلع في مستودع للأخشاب بمساحة 500 متر مربع تقريبا".

وأكد أنه "تمت السیطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقیام بعملیات التبريد، فیما لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفیات".