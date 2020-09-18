ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة تبوك الرائد عبد العزيز الشمري، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً مساء أمس الخمیس عن حريق اندلع في مستودع للأخشاب بمساحة 500 متر مربع تقريبا".
وأكد أنه "تمت السیطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقیام بعملیات التبريد، فیما لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفیات".
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم بمستودع للأخشاب في السعودية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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