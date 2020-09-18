الحكومة المصرية تحسم الجدل حول تأجيل "بدء الدراسة" 

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق، صباح اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس.
وأفادت الوزارة المصرية بأن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
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