رئيس الشورى الإيراني: خونة القضية الفلسطينية شركاء في جرائم الصهاينة

ونشر قالیباف تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، قال فيها إن "خونة أهداف فلسطين يشاركون الصهاينة في جرائمهم ويقبّلون أيادي الظلمة بشوق ويصفعون المظلومين وقد صنعوا يوماً آخر للنكبة".

وأكد أن "لا سبيل للحل دون مشاركة الشعب الفلسطيني وأن مصير الخونة إلى الهاوية في الدنيا والآخرة".

​ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.