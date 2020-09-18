إسرائيل تتبادل التهاني برأس السنة العبرية مع الإمارات والبحرين

القدس/الخليج 365

تبادلت إسرائيل التهاني برأس السنة العبرية الجديد، مع الإمارات والبحرين، اليوم الجمعة.

وبعث وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، مساء الخميس، برقيتي تهنئة لنظيريه الإماراتي عبدالله بن زايد والبحريني عبد اللطيف بن رائد الزياني، نشرهما عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال اشكنازي لنظيره الإماراتي: "صديقي العزيز عبد الله بن زايد، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية. أود أن أتمنى لك ولأبناء شعبك سنة حافلة بالسلام والازدهار والاستقرار والصحة. كل عام وانتم بألف خير".

كما وجه الوزير الإسرائيلي رسالة مماثلة إلى نظيره البحريني.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" (يمينية)، الجمعة، أن وزيري خارجية الإمارات والبحرين بعثا رسالتي تهنئة خاصتين إلى نظيرهما الإسرائيلي.

Advertisements

وقال بن زايد في رسالته: "رأس سنة سعيدة يا عزيزي غابي. هذه طريقة رائعة لبدء العام وآمل أن تكون هذه علامة جيدة لكلينا في المنطقة".

فيما قال الزياني في رسالته: "شكراً صديقي العزيز غابي أشكنازي على المباركة. أتمنى أن تكون سنة مباركة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ولم يصدر تعليق من الإمارات أو البحرين عن تهنئة إسرائيل باحتفالات رأس السنة العبرية حتى الساعة 9:50 ت.غ.



وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.



والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.