غزة.. وفاة واحدة و47 إصابة بكورونا

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365



سجل قطاع غزة، الجمعة، حالة وفاة، و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن فلسطينيا "يبلغ من العمر (70 عاما)، توفي جراء إصابته بكورونا، فيما تم تسجيل 47 إصابة جديدة".



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وأضافت أن "إجمالي الإصابات بالفيروس في القطاع، ارتفع منذ مارس/آذار الماضي إلى 2223، بينها 1738 حالة نشطة".



وأوضحت الوزارة، أن "عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا بلغ 17 حالة، فيما عدد حالات التعافي 468 ".



وفرضت الحكومة في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، حظرا شاملا للتجوال في 24 أغسطس/ آب الماضي، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بـ"كورونا" من داخل المجتمع، لكنها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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