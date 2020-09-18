إيزيديو العراق يناشدون العالم لإنقاذ أبنائهم من "بي كاكا"

إسطنبول/ إدريس أوقودجو/ الخليج 365

ناشدت الأقلية الإيزيدية في قضاء سنجار شمالي العراق، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إنقاذ أبنائهم المختطفين من قبل منظمة "بي كا كا" الإرهابية وكشف مصيرهم.

وأرسل آباء وأمهات المختطفين، الخميس، مقاطع مصورة التقطوها وهم يحملون صور أبنائهم إلى المركز الإعلامي المحلي في إدارة إقليم شمال العراق.

وقالت إحدى الأمهات رفضت الكشف عن اسمها، وهي تحمل صورة ابنتها: "لقد جاؤوا (عناصر بي كا كا) عدة مرات أمام منزلنا ولم نكن ندري غايتهم، وفي النهاية اختطفوا أصغر بناتي".

بدورها، توجهت أم أخرى بالدعاء من أجل إطلاق سراح ابنتها فورًا، وأضافت: "نريد إيصال صوتنا للعالم والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية".

وتابعت السيدة: "(عناصر) منظمة بي كا كا أخذوا أولادنا ولا يسمحون لنا برؤيتهم أو التواصل معهم، ولا نعرف مصيرهم، ويهددونا عندما نطلب منهم ذلك".

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من جانبه، قال أحد الآباء وهو يحمل قائمة بالأولاد الذين اختطفتهم بي كا كا: "لا أريد أن أقرأ في القائمة أسماء أولاد عائلتنا المختطفين".

وفي تصريحات لقناة "كردستان24" أوضح نائب محافظ نينوى سيروان روجبياني، أن وجود تنظيمات مثل "الحشد الشعبي" و"بي كا كا" في سنجار يشكل خطرًا على حياة وعودة الإيزيديين إلى منازلهم.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، صرح نائب الزعيم الروحي للإيزيديين، مير عصمت تحسين بيك، للأناضول، أنهم لا يرغبون بوجود "بي كا كا" في سنجار، مؤكدًا على ضرورة مغادرة المنظمة للمنطقة.

وكان قائمقام سنجار، محما خليل، ذكر في بيان له في 19 أغسطس/ آب الفائت، أن بي كا كا تحتجز المعتقلين الإيزيديين في سجون سرية.

وكانت منظمة "بي كا كا" الإرهابية قد أوجدت لنفسها موطأ قدم في محافظة نينوى وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.