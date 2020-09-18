ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن بلاده صنعت عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط، مدعيا أن محاولات إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا.
وذكر أن إسرائيل تعمل على توسيع دائرة السلام لتشمل دولا أخرى، قائلا: "وأعلن لكم الآن – ستكون هناك دول أخرى".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده صنعت التاريخ في واشنطن بإقامة اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات والبحرين، وبأن المنطقة ستشهد الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعا جدا وهي ستبقى لأجيال.
وأكد نتنياهو أن مكتب الاستثمارات الإماراتي أعلن، أمس، أنه سيفتتح فرعا أول له في إسرائيل، مشيرا إلى أن تلك الخطوة هي على ما يبدو السلام الحقيقي، السلام مقابل السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر في رسالة إلى إيران... نتنياهو: سنضرب كل من يمس بنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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