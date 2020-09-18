الدفاع التركية: مقتل جنديين في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

وبحسب وكالة "الأناضول"، قالت الوزارة في بيانها، إن عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) شنوا هجوما بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية "مخلب النمر"، الخميس، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة آخر.

© AFP 2020 / BAKR ALKASEM

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.

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وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.

وكانت بغداد قد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمالي العراق، واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.

ويخوض "حزب العمال الكردستاني" تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وفي الصراع الدائر قتل أكثر من 40 ألف شخص.