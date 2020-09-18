شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مبنى جراء انفجار داخل قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب انفجار ضخم وقع في قاعدة سبايكر العراقية بمحافظة صلاح الدين، اليوم /الجمعة/، في انهيار مبنى بداخلها، وقالت قناة السومرية نيوز العراقية في نبأ عاجل لها نقلا عن مصدر أمني، أن انفجار داخل قاعدة سبايكر العراقية تسبب في تصدع مبنى وانهياره. وأكد المصدر أن المبنى المنهار كان يحوي على مخلفات حربية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أية إصابات أو وفيات جراء الحادث، وتضم قاعدة سبايكر العراقية جنود أمريكيين وشهدت منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمانى مجموعة من الاستهدافات بصواريخ.

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