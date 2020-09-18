شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون شخص فى العالم مهددون بالموت جوعا و270 مليونا "على شفا المجاعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى، ديفيد بيزلى، مليارديرات العالم إلى مد يد العون لنحو 30 مليون إنسان عبر العالم مهددين بالموت جوعا في حال لم تصلهم مساعدات، وقال بيزلى: "نحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعام 30 مليونا سيموتون ما لم يحصلوا على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي"، وذلك بسبب الحروب والنزاعات والتحولات المناخية، بالإضافة إلى تداعيات وباء كورونا.

وأضاف بيزلي في كلمة ألقاها بمجلس الأمن الدولي، يوجد حوالي 270 مليون إنسان عبر العالم يعانون بشكل حاد من سوء التغذية، واصفا وضعهم بأنهم "على شفا المجاعة" معبرا عن أمله في التمكن من مساعدة 138 مليونا منهم خلال العام الحالى.

Advertisements

فى اليمن، الذى يعانى من كوارث 5 سنوات من الحرب المفروضة على شعبه، لم يعد ثلث السكان قادرين على الحصول على غذاء كاف، وأشار مدير برنامج الأغذية العالمي بوجود نحو 2000 ملياردير في العالم، تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية 8 تريليونات دولار، فضلا عن كون عدد منهم جمع مليارات الدولارات خلال انتشار وباء كورونا.

ومنذ تفشي وباء كورونا، ارتفعت ثروة، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون بنحو 36,2 مليار دولار، فيما حقق، مارك زوكربيرغ، صاحب شركة فيسبوك، في الفترة ذاتها 30,1 مليار دولار، ونمت ثروة، إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا بـ 14,1 مليار دولار.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي متوجها إلى أثرياء العام: لقد حان الوقت لأن ينهض من يستطيعون المساعدة.. العالم في حاجة إليكم الآن، وحان الوقت لفعل الشيء الصحيح".