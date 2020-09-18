النفط يرتفع مع تنبؤ جولدمان بعجز وعاصفة جديدة محتملة في خليج المكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، الجمعة إذ تشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن السوق تشهد عجزا وبدأت عاصفة جديدة تتشكل في خليج المكسيك، مما يضع الخام على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 10%.

وصباحاً ارتفع خام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 43.57 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي 23 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 41.20 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان في بداية الجلسة لكنهما ارتفعا بقوة هذا الأسبوع بعد أن تسبب الإعصار سالي في خفض إنتاج النفط الأمريكي وعرضت أوبك وحلفاؤها خطوات لمواجهة ضعف السوق.

وقال جولدمان ساكس في تقرير جديد إن تخرين الخام في الآونة الأخيرة على متن ناقلات نفط للتسليم الآجل «مدفوع بديناميات مؤقتة لتخصيص المخزون» وليس زيادة في المخزونات العالمية كان من شأنها الإشارة إلى أن السوق تشهد فائضا في الإمدادات.

وقال محللو جولدمان ساكس «بحسب تقديراتنا، فإن سوق النفط ما زالت في حالة عجز مع مراكز المضاربة حاليا عند مستويات منخفضة للغاية».

ويتوقع بنك الاستثمار أن يبلغ عجز السوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام وأكد أن مستهدفه لبرنت سيبلغ 49 دولارا بحلول نهاية العام و65 دولارا بحلول الربع الثالث من العام القادم.

في غضون ذلك يتشكل منخفض استوائي في الجزء الغربي من خليج المكسيك وقد يصبح إعصارا في الأيام القليلة القادمة، مما قد يهدد منشآت النفط الأمريكية. (رويترز)