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تعافي مبيعات التجزئة البريطانية مستمر بوتيرة سريعة في أغسطس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أرقام رسمية، الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية واصلت تسجيل مكاسب الشهر الماضي، إذ حققت أجزاء من القطاع تعافيا أسرع وتيرة من معظم الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.8% في أغسطس /آب، ما يزيد قليلا عن متوسط توقعات عند 0.7% في استطلاع أجرته رويترز ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حين ارتفعت 2.8%، مقابل توقعات بنمو سنوي 3%.
وتخطت مبيعات التجزئة البريطانية بالفعل مستويات ما قبل كوفيد في يوليو/ تموز وترتفع الآن 4% مقارنة مع ما قبل الأزمة.
لكن الانتعاش يخفي انقساما حادا بين تجار التجزئة عبر الإنترنت وفي المتاجر التقليدية، إذ ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت والطلب بالبريد 34.4% على أساس سنوي في أغسطس، بينما يواجه العديد من تجارة التجزئة التقليديين خارج قطاع البقالة صعوبات بسبب تراجع الإقبال. (رويترز)

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