اكتشاف دليل جديد على تسميم نافالني في فندق بسيبيريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أزاحت تحقيقات جديدة في قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أمس الخميس، الستار عن العثور على المادة التي تسمم بها على قارورة بلاستيكية وجدت في غرفة الفندق التي كان يقيم فيها. وبحسب فريق نافالني (44 عاماً)، فإنه شعر بالإعياء في 20 أغسطس/ آب، عندما كان على متن طائرة عائدة إلى موسكو من مدينة تومسك في سيبيريا، التي زارها لدعم المرشحين في الانتخابات البلدية، وإجراء تحقيق في فساد النخب المحلية.

وأكد فريقه على موقع «إنستجرام» أنه تم العثور على آثار لمادة سامة من نوع «نوفيتشوك» على «قارورة مياه بلاستيكية عادية»، وجدت في غرفة فندق أليكسي نافالني، في تومسك. وأوضح أن هذه الآثار تم التعرف إليها «بعد أسبوعين» من قبل مختبر ألماني.

وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر أنصار أليكسي نافالني يفتشون غرفة في فندق، ويجمعون أدلة محتملة، قبل أن تتمكن الشرطة من الوصول إلى مكان الحادث. وتم تصوير المقطع بعد أن علم فريق نافالني بمرضه. وأضاف الفريق: «نظراً إلى أنه كان من الواضح جداً أن نافالني لم يكن مصاباً بوعكة خفيفة، قررنا جمع أي شيء قد يكون مفيداً ونقله إلى الأطباء في ألمانيا». وتابع: «كان من الواضح أيضاً أنه لن يُفتح تحقيق في روسيا..»، الآن نفهم أن (تسميمه) حدث قبل أن يغادر غرفته متوجهاً إلى المطار».

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وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها أرسلت خبراء إلى ألمانيا لأخذ عينات من المعارض الروسي أليكسي نافالني، وأشارت إلى أن نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان تعرض للتسميم بمادة «نوفيتشوك» سوف تعرف قريباً.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تجميد مشروع خط أنابيب الغاز الروسي «السيل الشمالي 2»، ووضع نظام جديد لفرض عقوبات على موسكو، على خلفية التسميم للمعارض الروسي. جاء ذلك في قرار صوّت عليه 532 نائباً في البرلمان الأوروبي، مقابل 84 رافضاً، مع امتناع 72 آخرين عن التصويت.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قناعته بوقوف الحكومة الروسية وراء التسميم المزعوم لنافالني المتواجد حالياً في ألمانيا، مبرراً هذا الموقف بإعلان حكومة برلين عن العثور على آثار مادة كيميائية سامة مشلة للأعصاب من نوع «نوفيتشوك» في جسم المعارض، مؤكداً أن هذه المادة تم تطويرها من قبل الأجهزة الأمنية الروسية.

ودعا البرلمان، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ورئاسة المجلس الأوروبي (التي تتولاها حالياً ألمانيا) إلى العمل على إجراء تحقيق دولي في قضية «تسميم نافالني»، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي، وحث السلطات الروسية على «التعامل بشكل كامل وبطريقة شفافة وحيادية مع اللاعبين الدوليين في ملاحقة المسؤولين» عن الحادث. (وكالات)