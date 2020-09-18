الكاظمي يؤكد قدرة القوات الأمنية على بسط الأمن في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد رئيس الوزراء العراقي، أمس الخميس، قدرة القوات الأمنية على تجاوز التحديات، وبسط الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد، فيما طلب وزير الخارجية فؤاد حسين، رفع اسم العراق من لائحة المُفوّضيّة الأوروبيّة للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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واستمع الكاظمي خلال اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري الداخلية والدفاع في مقر قيادة العمليات المشتركة، إلى «عرض مفصّل قدّمه القادة الأمنيون، عن العمليات الأمنية، وتقييم الجهد الأمني والاستخباري في عموم البلاد، والموقف الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا». وأشار الكاظمي، إلى أن هناك «تحديات أمنية كبيرة تواجه البلاد، ممثلة في إعادة هيبة الدولة، وفرض الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الإرهابية»، لافتاً الى «قدرة القوات الأمنية على تجاوز هذه التحديات، وبسط الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد»، مشدداً على «أهمية تفعيل الجهد الاستخباري والعمل على تجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق».

من جهة أخرى، قالت الخارجية العراقية في بيان، إن حسين، ثمن خلال لقائه جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ بمقرّ المُفوّضيّة الأوروبيّة في بروكسل، مواقف الاتحاد الأوروبيّ الداعمة للعراق في المجالات التنمويّة المُختلِفة، وفي مجال المُساعَدات الإنسانيّة، مُشِيداً «بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسيّ والاقتصاديّ للعراق، ولاسيّما مساعدته في مجال مُواجَهة جائحة كورونا والحدّ من انتشارها». وأكّد حسين، وفقاً للبيان، «التزام العراق بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل في شُؤُونها الداخليّة، ورفضه المُطلَق بأن يتحوَّل العراق إلى ساحة للصراع بين الأطراف المُتنافِسة، أو مُنطلقاً للاعتداء على أيّ دولة أخرى».

على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله في بغداد، وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك ضرورة معالجة الأوضاع في المحافظة من خلال الاحتكام إلى الدستور.