الإفتاء المصرية تحذر من الأكاذيب «الإخوانية» وتدعو لمواجهتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حذرت الإفتاء المصرية، من أكاذيب جماعة «الإخوان» الإرهابية، التي تسعى من خلال الشائعات إلى تقويض مسيرة المجتمع، ووقف قدرته على البناء والنهوض والتنمية، وبث الإحباط والفرقة في نفوس المواطنين، داعية كافة الهيئات والأفراد إلى الانتباه جيداً لمخططات «الإخوان» والجماعات الإرهابية، والتصدي لأكاذيبهم وأباطيلهم، وعدم تناقل الأخبار، دون التحقق من مصدرها، والوقوف على مدى صحتها، وعدم الخوض فيما لا سبيل إلى العلم به، ولم يقم عليه دليل صحيح.

وأوضح مرصد الإفتاء للفتاوى التكفيرية والمتطرفة، التابع لدار الإفتاء، في بيان أمس، أن جماعة «الإخوان» تسعى جاهدة في الوقت الراهن لتشويه المؤسسات الوطنية بالدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة، من خلال بث الأباطيل والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، في إطار محاولاتها البائسة للعمل على هدم المجتمع، ووقف عجلة البناء والتعمير والتنمية.

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وأضاف المرصد أن المجتمع يتعرض لحروب متلاحقة ومستعرة، عبر موجات متتالية من الشائعات المغرضة، في إطار حروب الجيل الخامس، التي تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع، والنَّيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين في مؤسساتهم؛ بهدف تضليلهم من خلال الاستجابة لدعايتهم السوداء، وتمكين جماعات الظلام من العودة إلى السيطرة على مصر، وجرِّها إلى دوامة العنف والقتل والتخريب.

وأكد مرصد الإفتاء أن الشائعات والأكاذيب وعمليات التضليل تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس؛ حيث تضم أطرافاً متنوعة من دول وكيانات عابرة للحدود القومية والشبكات والجماعات والأفراد، مثل الذئاب المنفردة، التي يقوم فيها أشخاص فرادى بتنفيذ عمليات إرهابية، دون الحاجة إلى الانضمام لتنظيم إرهابي، أو تكوين جماعات متطرفة فكريّاً، وعصابات إجرامية، حيث يكون الأفراد هم أصحابَ الدَّور الرئيسي في هذا المشهد التخريبي، الذي يهدف إلى تنفيذ أجندات خارجية، وصولًا لأهداف سياسية، عبر تناقل الأفراد للشائعات عن طريق أحاديثهم في التواصل الاجتماعي أو مجالسهم الخاصة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، عن الانتهاء من أعمال تطوير المركز الإسلامي المصري التابع للوزارة في مدينة دار السلام بدولة تنزانيا.

وقالت الوزارة إن أعمال التطوير تم تنفيذها بشركات مصرية تعمل في تنزانيا، موضحة أن تكلفة التطوير زادت عن 10 ملايين جنيه من موارد الوزارة. وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالعمق الاستراتيجي الإفريقي، ودور مصر الريادي، في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، ويقوم المركز الإسلامي المصري في تنزانيا بنشاط دعوي وتعليمي، من خلال موفدي وزارة الأوقاف، البالغ عددهم 12 موفداً مصرياً، إضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين؛ حيث يقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب معاهد الأزهر الشريف. وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعاً، بالإضافة إلى تحمل رواتب المدرسين التنزانيين، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز، والذي يَدرُس به حالياً نحو 1000 طالب تنزاني، من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى أنشطة مسجد المركز، الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره.