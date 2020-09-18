وفاة اللاعب اللبناني محمد عطوي متأثرا بإصابته برصاصة في رأسه

ونعى نادي الأنصار، في بيان، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" عطوي، قائلا: "بمزيد من الأسى واللوعة تنعي إدارة نادي الأنصار أحد أبنائها اللاعب محمد عطوي. وهي وإذ تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة بل خسارة لنادي الأنصار لما يمثله اللاعب الراحل في قلوب الأنصاريين الذين عرفوه قائدا في الملعب خلوقا مهذبا أعطى للأنصار الكثير".
وتقدم نادي الأنصار "إلى عائلته بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنانه وان يلهم أهله الصبر والسلوان".
وختم بيان النادي: "ابن الثانية والثلاثين عاماً، والذي يعتبر من اللاعبين المميزين في كرة القدم اللبنانية سلم الروح صباح اليوم، في مستشفى المقاصد بيروت".
وكان عطوي قد تعرض لإصابة خطيرة، في أغسطس/آب الماضي، بعد اختراق رصاصة طائشة لرأسه في محيط منطقة الكولا ببيروت.
ووفقا لوسائل أعلام لبنانية، لم تعرف أسباب إطلاق الرصاص.
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