الخطوط القطرية تضاعف عدد وجهاتها 3 مرات بحلول منتصف أكتوبر

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الشركة بذلك "تضاعف عدد وجهاتها ثلاث مرات". ​وقالت الوكالة إن ذلك يأتي "مع استئناف خدماتها إلى عنتيبي وهانوي وسيشيل ووندهوك ويريفان، بالإضافة إلى إطلاق رحلاتها الجديدة إلى أكرا".

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