زيادة وزن ربطة الخبز في لبنان

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقد في مكتبه، في حضور المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان ملاك جعفر، المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري ونائب رئيس اتحاد المخابز والأفران علي إبرهيم: ""اتفقنا مع الأفران والمطاحن على أن سعر الربطة سيبقى 2000 ليرة لبنانية والوزن سيصبح 1000 غرام بدلا من 900 غرام، لأن الطحين الهبة سيوزع مجانا على الأفران المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي سيتم التأكد من أنها تعمل وتنتج الخبز العربي".

وأكد أن "القرارات اللازمة تصبح نافذة اعتبارا من الاثنين 21 أيلول الجاري ولمدة 62 يوما"، مشيرا إلى أن "لبنان لا يحتاج إلى هبات من الطحين او القمح بل إلى معدات حديثة لتفريغ الحبوب والقمح بوسائل متطورة تحفظ سلامة هذه الحبوب ونظافتها"، حسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وشكر نعمة برنامج الأغذية العالمي على هبة الـ 12000 طن من الطحين التي ستوزع على الأفران لتخلط مع الطحين المخصص لصناعية الخبر.