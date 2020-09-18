شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدرس تخفيض حجر المسافرين القادمين اليها إلى 3 أو 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر كويتية أن وزارة الصحة الكويتية تدرس جملة سيناريوهات، تتعلق بتطبيق الحجر الإلزامي المطبّق على المسافرين القادمين إلى الكويت إلى 3 أو 7 أيام.
وفى سياق متصل، كثَّفت لجنة متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالكويت المؤلّفة من مجلس الوزراء، حملاتها على المجمعات التجارية والمحال الواقعة في الوسط التجاري في البلاد، لرصد مدى التزام العمالة والزبائن بارتداء الكمامات والقفازات. وبحسب "القبس" أن اللجنة رصدت خلال المرحلة الرابعة من مراحل عودة الحياة الطبيعية، أكثر من ألفى مخالفة في المحافظات الست، على محال تجارية داخل المجمعات التجارية وخارجها، لم يتلزم العاملون فيها أو الزبائن ارتداء الكمامات والاشتراطات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدرس تخفيض حجر المسافرين القادمين اليها إلى 3 أو 7 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.