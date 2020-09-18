البيت الأبيض: 5 دول على وشك تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

واشنطن/ الخليج 365
أعلن البيت الأبيض، أن 5 دول أخرى على وشك تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ثلاث من الشرق الأوسط واثنتان من خارج المنطقة.
وأكد مارك ميدوز السكرتير الخاص للرئيس الأمريكي في تصريح صحفي الجمعة، على أهمية تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود 5 دول أخرى تفكر بجدية في تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.
وأضاف أن الدول الخمسة هي ثلاث من الشرق الأوسط واثنتان من خارج المنطقة، رافضا الكشف عن اسماء تلك الدول.
وفي سياق آخر، قال ميدوز إن الرئيس دونالد ترامب لن يتوجه إلى نيويورك الثلاثاء القادم لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا أنه من المتوقع أن تعقد الجمعية اجتماعا افتراضيا بسبب كورونا.
والثلاثاء الماضي، وقعت البحرين والإمارات اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، رغم الرفض والإدانة الواسعة من الجانب الفلسطيني.
لكن 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أدانت التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنه "لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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