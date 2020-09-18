شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الاحمر الكويتى ينشئ مخيم إيواء لمتضررى الفيضانات بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انشات جمعية الهلال الاحمر الكويتى، مخيم ايواء ثاني لايواء المتضريين من السيول والفيضانات في ولاية جنوب شرق الخرطوم وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي عبدالرحمن العون في تصريح له انهم بدأوا في توزيع المساعدات الغذائية والايوائية في (سنجة) عاصمة ولاية سنار بالتعاون مع الهلال الاحمر السوداني على نحو 100 اسرة مشيرا الى ان المنطقة تعتبر من اكثر المناطق تاثرا بكارثة السيول والفيضانات وانهم تنقلوا عبر القوارب لتوزيع المساعدات.

ووفقا لما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية، اضاف العون أن حكومة ولاية سنار عبرت عن تقديرها للدعم الكويتي الذي يشمل مواد الإيواء المقدمة ما بين المشمعات والناموسيات والفرشات الأرضية والأغطية وأدوات الطبخ وأواني حفظ المياه ومستلزمات النظافة الشخصية بجانب مساعدات غذائية.

وذكر العون ان محطتهم القادمة ستكون ولاية نهر النيل شمال السودان ليواصلوا تقديم المزيد من المساعدات.