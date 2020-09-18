«جلف توداي» تفوز بالجائزة الذهبية لأفضل موقع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” فاز موقع صحيفة «جلف توداي» بالجائزة الذهبية ل «أفضل تصميم موقع إلكتروني مع مشروع تطوير العلامة التجارية» لمطور الموقع «أمنية». وذلك في حفل توزيع جوائز «ترانسفورم الشرق الأوسط وإفريقيا» الذي أقيم في فندق «في» في الحبتور سيتي، دبي.

كما حصلت «جلف توداي» أيضاً على الجائزة البرونزية عن «أفضل هوية بصرية من قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات».

يُذكر أن «جلف توداي» هي واحدة من أقدم الصحف في الإمارات، ولديها فريق عمل محترف بقيادة رئيسة التحرير الكاتبة عائشة عبدالله عمران.

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