شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: تَّجنب القيادة في حالة النعاس والإرهاق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت إدارة المرور، سائقي المركبات من القيادة حال الشعور بالنعاس والإرهاق. ونشر حساب “المرور” على موقع “تويتر” رسماً توضيحياً يُظهر الطريق بصورة مشوشة، قائلاً: “هكذا يبدوا الطريق لمن لم يحصل على فترة نوم كافية”. Advertisements وأكدت إدارة المرور في وقت سابق، على أنه يجب على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة القيادة بحذر واتباع الأنظمة المرورية.

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