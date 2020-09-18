نعيش في عالم بلاستيكي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات البلاستيك موجوداً في كل مكان، من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال، ومن القارة القطبية الجنوبية إلى القطب الشمالي حتى في أجسادنا

كل منتج ومادة نشير إليها باسم «البلاستيك» مصنوعة من الوقود الأحفوري. ومعظمها لم يكن موجوداً منذ فترة طويلة. فقط ما يزيد قليلاً على 70 عاماً للمنتجات الأكثر شيوعاً. إذ لم تبدأ متاجر البقالة في أمريكا الشمالية بتقديم الأكياس البلاستيكية حتى أواخر السبعينات.

ويقول تقرير صادر عن مركز القانون البيئي الدولي، إن الإنتاج العالمي للبلاستيك قد تضاعف 200 مرة بين عامي 1950 و2015، ليرتفع من مليوني طن إلى 380 مليون طن. وهكذا بات البلاستيك موجوداً في كل مكان، من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال، ومن القارة القطبية الجنوبية إلى القطب الشمالي، حتى في أجسادنا.

وكما يشير التقرير، فإن كل قطعة من البلاستيك تقريباً تبدأ كوقود أحفوري. ويؤدي هذا إلى انبعاث غازات الاحتباس الحراري طوال دورة حياتها، من الاستخراج والنقل، إلى التكرير والتصنيع، إلى إدارة النفايات والآثار. ويتوقع التقرير أن تصل هذه الانبعاثات إلى 1.34 جيجا طن سنوياً بحلول عام 2030، أي «ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن أكثر من 295 محطة طاقة جديدة تعمل بالفحم بقدرة 500 ميجاوات».

والواقع أن هناك أسباباً وجيهة لشعبية البلاستيك. فهو خفيف الوزن، ومعمر، وغير مكلف، وسهل التشكيل، ويمكن استخدامه لتخزين العديد من المواد بأمان، من الماء إلى المواد الكيميائية. ولكونه معمراً فهو جزء من المشكلة.

فالبلاستيك لا يتحلل مثل المواد العضوية. وبدلاً من ذلك، يتحلل إلى قطع أصغر، وأصغر، ينتهي معظمها في المحيطات، لتلتهمها الأحياء البحرية والطيور. وتشق هذه «اللدائن الدقيقة» طريقها عبر الشبكة الغذائية، وفي النهاية إلى البشر.

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ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الآثار الصحية للبلاستيك الدقيق، ولكن تم ربط تعرض الحيوانات إلى حدوث تلف في الكبد، والخلايا، والعقم، والالتهاب، والسرطان، والمجاعة. ولا شك في أن جزيئات البلاستيك التي يتنفسها كل منا ويأكلها كل عام، والتي يبلغ عددها 50000 جزيء، والتلوث البلاستيكي الدقيق الذي يقع في بعض المدن، لهما تأثير، خاصة أن العديد من المواد الكيميائية في البلاستيك معروفة بأنها تسبب مجموعة من المشاكل الصحية.

وتظهر دراسة حديثة أيضاً أن مشكلة البلاستيك في المحيطات أسوأ مما كان يُعتقد، فهناك أطنان من الحطام والجزيئات البلاستيكية تدور في دوامات ضخمة في المحيط، ومن الصعب تخيل ذلك. والدراسة التي أجراها المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة، وجدت أن المحيط الأطلسي يحتوي على البلاستيك أكثر 10 مرات مما كان متوقعاً. وقدر الباحثون سابقاً الكمية التي دخلت المحيط الأطلسي بين عامي 1950 و2015 لتكون من 17 مليوناً إلى 47 مليون طن. وتظهر القياسات الجديدة أنها تقترب من 200 مليون طن.

وثمة تقرير آخر، صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة «إلين ماك آرثر»، وشركة «ماكينزي وشركاه»، يقول إن المحيطات يمكن أن تحتوي على كمية من البلاستيك من حيث الوزن أكثر من الأسماك بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات في هذا المنحى.

ووجدت الدراسة أيضاً أنه بحلول عام 2050، ستستهلك صناعة البلاستيك بأكملها 20 في المئة من إجمالي إنتاج النفط، و15 في المئة من ميزانية الكربون السنوية في العالم.

وتحدد دراسة، تحت مسمى «الاقتصاد البلاستيكي الجديد»، الخطوات التي يمكن من خلالها لمبادئ الاقتصاد الدائري أن تحل العديد من المشكلات المتعلقة بالبلاستيك في البيئة. ويتطلب ذلك التخلص من جميع العناصر البلاستيكية التي تنطوي على مشاكل وغير مفيدة، والابتكار لضمان إعادة استخدام البلاستيك، أو إعادة تدويره، أو تحويله إلى سماد، وتعميم جميع العناصر البلاستيكية لإبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة.

* عالم الوراثة ورائد عالمي في مجال البيئة المستدامة (موقع كومون دريمز)